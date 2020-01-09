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هبوط قوي في احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا بنهاية ديسمبر

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هبوط قوي في احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا بنهاية ديسمبر هبوط قوي في احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا بنهاية ديسمبر

مباشر: تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا بنحو 12 مليار فرنك سويسري بنهاية الشهر الماضي، مع مكاسب تتجاوز 3.3 بالمائة في قيمة العملة المحلية للبلاد خلال الفترة نفسها.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي في سويسرا، اليوم الخميس، أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى 770.804 مليار فرنك سويسري بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 782.953 مليار فرنك المسجلة في نهاية الشهر السابق له.

ويعني ذلك انخفاض في احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي السويسري بما يزيد قليلاً عن 12 مليار فرنك سويسري في غضون شهر.

وشهد الفرنك السويسري مكاسب بنحو 3.3 بالمائة مقابل العملة الأمريكية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول.

وبحلول الساعة 8:21 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة السويسرية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 0.9740 فرنك لكل دولار.

مباشر (اقتصاد)

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