السوق السعودي يصعد بالتعاملات الصباحية وغياب اللون الأحمر

الرياض - مباشر: سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي خلال التعاملات الصباحية لجلسة الخميس ارتفاعاً بعد تراجع لجلستين على التوالي.

وبحلول الساعة 11 بتوقيت الرياض ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 2.05 بالمائة إلى مستوى 8290.10 نقطة ليربح نحو 167 نقطة.

وجرى التعامل على 57.43 مليون سهم، بسيولة 1.45 مليار ريال موزعة على 53.87 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة حتى الآن ارتفاعات لكافة الأسهم دون أي تراجعات، حيث ارتفع أداء 195 سهماً تصدرهم أسمنت حائل بنسبة 8.93 بالمائة، والشرقية للتنمية بنسبة 7.40 بالمائة، والإنماء طوكيو بنسبة 6.27 بالمائة.

وتصدر سهم أرامكو التداولات بنحو 6.022 مليون سهم بقيمة 207.250 مليون ريال، وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.62 بالمائة.

كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 2.43 بالمائة، وزاد قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.36 بالمائة، كما ارتفع أداء قطاع الطاقة بنسبة 0.68 بالمائة.

ومن المقرر أن تنتهي اليوم الخميس الموافق 9 يناير/ كانون الثاني مدة الاستقرار السعري لسهم أرامكو السعودية بنهاية يوم العمل.