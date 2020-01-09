بورصات الخليج ترتفع بالتعاملات المبكرة مع انحسار المخاوف الجيوسياسية

مباشر: ارتفعت أسواق المال الخليجية بقوة خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع الجاري، مع عودة التفاؤل للمستثمرين بسبب انحسار المخاوف الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

وانحسرت المخاوف الجيوسياسية بالمنطقة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم وحدات من قوات الجيش الأمريكي لم يسفر عن أي أضرار بشرية داعياً إلى العمل على فرض عقوبات جديدة على طهران.

وكان الهجوم الصاروخي الذي حدث أمس بمثابة رد من إيران على الضربة الأمريكية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجمعة الماضي.

واستجابت الأسواق العالمية وفي مقدمتها "الأمريكية" و"الأوروبية" لتصريحات ترامب وأغلقت باللون الأخضر، وفي المقابل، عادت أسعار النفط والذهب للهبوط بنسب قصوى تقترب من 5 بالمائة.

وبحلول الساعة 07:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، سجل المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي" ارتفاعاً بنسبة 1.44 بالمائة مع الصعود القوي للأسهم القيادية وفي مقدمتها سهم مصرف الراجحي بنسبة 2 بالمائة وأرامكو السعودية بنسبة 0.73 بالمائة.

وصعد مؤشر بورصة الأسهم بدبي بنسبة 1.37 بالمائة بالغاً 2750.79 نقطة، بعدما صعدت أغلب الأسهم الكبرى، وارتفع سهم الإمارات دبي الوطني 1.98 بالمائة ودبي للاستثمار 1.6 بالمائة وإعمار العقارية 1.25 بالمائة ودبي الإسلامي 1.09 بالمائة.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي 1.01 بالمائة مع ارتفاع سهم أدنوك للتوزيع والدار العقارية وبنك أبوظبي الأول واتصالات بنسبة 4.1 بالمائة و1.91 بالمائة و1.2 بالمائة و0.74 بالمائة على الترتيب.

في حين تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 1.25 بالمائة إلى 6198.48 نقطة مع صعود سهم مجموعة الصناعات الوطنية "صناعات" 1.75 بالمائة، وأجيليتي 1.65 بالمائة ومشاريع بنسبة 0.9 بالمائة ووطني 0.76 بالمائة.

وفي قطر، ارتفع المؤشر للبورصة بنسبة 0.79 بالمائة مع صعود أسهم الإسلامية القابضة وإزدان القابضة والإجارة القابضة بنسبة 4.44 بالمائة و3.9 بالمائة و0.73 بالمائة على الترتيب بفعل عودة بعض التفاؤل لمعنويات المتعاملين مع امتصاص العامل الجيوسياسي.

وفي تلك الساعة، انخفضت البورصة البحرينية وبورصة مسقط بنسبة 0.78 بالمائة و0.48 بالمائة على الترتيب مع صعود أسهم النهضة للخدمات والأنوار القابضة والأهلي المتحد.



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