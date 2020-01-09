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الأسهم اليابانية ترتفع عند الإغلاق بعد تهدئة التوترات الجيوسياسية

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الأسهم اليابانية ترتفع عند الإغلاق بعد تهدئة التوترات الجيوسياسية الأسهم اليابانية ترتفع عند الإغلاق بعد تهدئة التوترات الجيوسياسية

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية عند نهاية تعاملات اليوم الخميس، لتتعافى من خسائرها المسجلة في الجلسة السابقة بعد تهدئة في التوترات الجيوسياسية.

واستفادت البورصة اليابانية من إشارة كل من الولايات المتحدة وإيران في عدم الرغبة في تصعيد النزاع العسكري أكثر، حيث قال الرئيس دونالد إن بلاده لا تعتزم الرد على الضربة الإيرانية.

كما أن الوزير الإيراني "جواد ظريف" أشار إلى أن إيران لا تسعى إلى التصعيد والحرب لكن هذه الهجمة كانت رداً على مقتل القائد العسكري "قاسم سليماني".

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 2.3 بالمائة أو ما يعادل 535 نقطة مسجلاً 23739.9 نقطة.

كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 1729.05 نقطة.

وبحلول الساعة 7:41 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 109.29 ين.

مباشر (اقتصاد)

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