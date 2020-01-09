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النفط يرتفع رغم مخاوف التصعيد في الشرق الأوسط

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النفط يرتفع رغم مخاوف التصعيد في الشرق الأوسط النفط يرتفع رغم مخاوف التصعيد في الشرق الأوسط

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، رغم مخاوف من احتمالية التصعيد في الشرق الأوسط بعد الضربة الإيرانية في العراق.

وأثار سقوط صواريخ داخل المنطقة الخضراء في بغداد المخاوف من جديدة حيال إمكانية تصعيد النزاع في منطقة الشرق الأوسط مجدداً.

وتعرض الذهب الأسود لخسائر في جلسة أمس بعد الاستقبال الهادئ للضربة الإيرانية على القوات الأمريكية في بغداد وخاصةً بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد إنه لا يوجد خسائر.

كما تأثر الخام بالأمس سلباً من ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بعكس المتوقع في ظل استقرار إنتاج الولايات المتحدة النفطي.

وكان الخام الأمريكي تراجع نحو 5 بالمائة في جلسة أمس بعد بيانات المخزونات الأمريكية والخطاب الهادئ لترامب.

وبحلول الساعة 7:14 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم شهر مارس/آذار بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مسجلاً 65.54 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 0.2 بالمائة ليصل إلى 59.76 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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