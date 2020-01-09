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اليوم.. انتهاء فترة الاستقرار السعري لسهم أرامكو السعودية

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اليوم.. انتهاء فترة الاستقرار السعري لسهم أرامكو السعودية اليوم.. انتهاء فترة الاستقرار السعري لسهم أرامكو السعودية

الرياض - مباشر: من المقرر أن تنتهي اليوم الخميس الموافق 9 يناير/ كانون الثاني مدة الاستقرار السعري لسهم أرامكو بنهاية يوم العمل.

وبدأت أرامكو السعودية تداولاتها بالسوق السعودي، يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة.

ونصت نشرة طرح أرامكو السعودية على أن أسهم التخصيص الإضافي بحد أقصى يصل إلى عدد أسهم تمثل نسبتها 15 بالمائة من إجمالي عدد الأسهم المشمولة في الطرح (450 مليون سهم)، يقرضها المساهم المقرض إلى مدير الاستقرار السعري؛ بهدف تنفيذ آلية الاستقرار السعري

يشار إلى أن شركة أرامكو أعلنت في 7 يناير/كانون الثاني الجاري عن عدم تنفيذ مدير الاستقرار السعري - جولدمان ساكس العربية السعودية، أية عمليات حتى نهاية الجلسة، الذي يتضمن الإعلان الرابع خلال مدة الاستقرار السعري.

وشهد سهم أرامكو في الدقائق الأولى من جلسة الخميس ارتفاعاً بنسبة 0.58 بالمائة إلى مستوى 34.45 ريال من خلال التداول على 2.908 مليون سهم بقيمة 100.094 مليون ريال.

ترشيحات:

أرامكو: مدير الاستقرار السعري لم ينفذ أية عمليات حتى اليوم

مباشر (اقتصاد)

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