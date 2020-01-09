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الذهب يواصل الخسائر عالمياً بانخفاض 15 دولاراً

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الذهب يواصل الخسائر عالمياً بانخفاض 15 دولاراً الذهب يواصل الخسائر عالمياً بانخفاض 15 دولاراً

مباشر: تواصل الذهب الهبوط عالمياً خلال تعاملات اليوم الخميس، ليفقد المعدن نحو 15 دولاراً من قيمته مع هدوء التوترات الجيوسياسية.

وتعرضت الأسواق العالمية إلى تصعيد في الأمور بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما ضربت الأخيرة قواعد أمريكية في العراق لكن الأمر لم يكن ذو تداعيات سلبية.

وفي خطاب من البيت الأبيض بالأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد أنه لا يوجد أضرار جراء الضربة الإيرانية على القوات في العراق وأن الولايات المتحدة ليست مضطرة للرد عسكرياً.

وعلى النطاق الاقتصادي، من المقرر أن يتم إعلان بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق من اليوم.

كما ينظر المستثمرون باهتمام إلى حديث جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك وكذلك ملاحظات نيل كشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية مينيابوليس.

وبحلول الساعة 7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 1 بالمائة مسجلاً 1545.10 دولار للأوقية فاقداً حوالي 15.10 دولار من قيمته.

وفي جلسة أمس، فقد الذهب أكثر من 14 دولاراً وسط جلسة متقلبة شهدت قفزة بنحو 35 دولاراً قبل أن يتحول المعدن للخسائر.

كما هبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.7 بالمائة أو ما يوازي 11.12 دولار ليتراجع إلى 1545.30 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.295.

مباشر (اقتصاد)

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