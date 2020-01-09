"وفا للتأمين": المحكمة التجارية توافق على مقترح إعادة التنظيم المالي

الرياض - مباشر: أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" عن اعتماد الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض قائمة المطالبات النهائية الخاصة بإجراءات إعادة التنظيم المالي، وقبول إيداع مقترح إعادة التنظيم المالي المقدم من الشركة.

وأضافت الشركة عبر بيان نشر على "تداول" يوم الخميس أنه بناء على ما أفاد به المحامي إبراهيم بن عبدالرحمن الهويشل، فقد قررت المحكمة قبول إيداع مقترح إعادة التنظيم المالي المقدم من الشركة، وحددت يوم الاثنين الموافق 24 فبراير/شباط موعداً لتصويت المساهمين على المقترح، ويوم الاثنين الموافق 2 مارس/ آذار موعداً لتصويت الدائنين.

وتابع بيان الشركة أنها ستعمل بالتنسيق مع الأمين المعين من المحكمة على ترتيبات التصويت وتزويد المساهمين والدائنين بنسخة من مقترح إعادة التنظيم المالي، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

كما أضافت أنه سيترتب على الحدث تكاليف تنظيم اجتماع المساهمين والدائنين، إلا أنه لا يمكن تحديدها في تاريخ الإعلان.

وعن أثر التأخير على النتائج المالية للشركة أوضحت أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على السير في إجراء إعادة التنظيم المالي وتطورات ذلك، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر - إن وجد - في حينه.

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