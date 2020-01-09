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"الفخارية" توقع مذكرة للاستحواذ على 75% من "حلول الأنابيب المتطورة"

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"الفخارية" توقع مذكرة للاستحواذ على 75% من "حلول الأنابيب المتطورة" "الفخارية" توقع مذكرة للاستحواذ على 75% من "حلول الأنابيب المتطورة"

الرياض- مباشر: أعلنت الشركة لإنتاج الأنابيب الفخارية عن توقيعها لمذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع ملاك شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة وذلك للاستحواذ على 75 بالمائة من حصص الملكية في الشركة مقابل مبلغ نقدي.

وأشارت الشركة في بيان نشر على "تداول" اليوم الخميس، أن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة 90 يوماً، قابلة للتجديد.

وأشارت في البيان الى ان الاستحواذ  يهدف إلى تنويع قاعدة منتجات الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية وأسواقها بإضافة منتجات الأنابيب المدعمة بالألياف الزجاجية والأنابيب الخرسانية.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على تقييم حقوق الملكية لشركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة بمبلغ 85 مليون ريال سعودي، وتخفض هذه القيمة في حالة قيام الملاك الحاليين لشركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة بتنفيذ أي مسحوبات تخفض من حقوق ملكية الشركة ، حيث ستنخفض هذه القيمة بنفس مقدار ما تم سحبه. 

وتابع البيان أن الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية ستقوم بتعيين مستشاري الفحص النافي للجهالة ومن ثم التفاوض حول توقيع اتفاقية ملزمة لشراء الحصص.

وتعتبر مذكرة التفاهم (غير ملزمة) للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو الاستحواذ المقترح في حينه.

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