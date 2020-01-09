المجموعة السعودية تعلن تخفيض رأسمال شركتين مدارتين

الرياض - مباشر: أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن تخفيض رأسمال شركاتها المدارة لكل من شركة شيفرون فيليبس السعودية، وشركة الجبيل شيفرون فيليبس

وأضاف بيان الشركة نشر على "تداول" يوم الخميس، أن تخفيض رأس المال يأتي لعدم الحاجة له، لامتلاك الشركتين احتياطات مالية كافية، وعدم وجود أي مديونية، وقدرة الشركتين على الاقتراض عند الحاجة.

حيث تم خفض رأسمال شركة شيفرون فيليبس السعودية من 655 مليون ريال إلى 244 مليون ريال، وخفض رأسمال شركة الجبيل شيفرون فيليبس من 1478 مليون ريال إلى 484 مليون ريال.

وتابع البيان أنه سوف يُعاد هذا التخفيض للشركاء وفقاً لتوفر السيولة النقدية لدى الشركتين خلال السنوات القادمة، وتبلغ حصة المجموعة السعودية من ذلك التخفيض 703 ملايين ريال.

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