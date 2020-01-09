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اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية على تويتر

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اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية على تويتر اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية على تويتر

أوضحت الكويتية أن حساب وكالة الانباء الكويتية (كونا) على تويتر قد تعرض للاختراق، وجرى استخدامه لنشر معلومات كاذبة وتقرير غير صحيح يقول: إن القوات العسكرية الامريكية في الكويت ستنسحب على الفور.

وأعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على تويتر، ومشددًا على أن ما ورد فيها من أنباء عن انسحاب القوات الأمريكية غير صحيح.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن التقرير غير الصحيح عن انسحاب القوات الأمريكية، والذي ظهر على حسابها الرسمي على تويتر، لم يكن مصدره الوكالة، بل كان نتيجة اختراق.

وكان التقرير الأولي قد قال إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور قد تلقى رسالة من قائد أمريكي يقول إن القوات الأمريكية ستنسحب من معسكر عريفجان في الكويت خلال ثلاثة أيام.

وأوضحت وكالة الأنباء في تغريدات متتابعة أنها تنفي بشكل قاطع التقرير الذي تم نشره على حسابها على منصة التواصل الاجتماعي، وأن وزارة الإعلام الكويتية تحقق في الأمر.

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يذكر أن الوكالة الرسمية قد حذفت الخبر من حسابها الموثق على تويتر بعد نشره وتداوله عبر حسابات إخبارية وقنوات فضائية عربية ودولية.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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