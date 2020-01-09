سقوط 3 صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء ببغداد

مباشر: أفادت قناة سكاي نيوز عربية بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، حيث تضم مقر السفارة الأميركية، والمباني الحكومية، وبعثات دبلوماسية أجنبية.

وبحسب القناة، سمع شهود عيان دويّ الانفجارات في وسط العاصمة، أعقبه صوت صفارات الإنذار في المنطقة الخضراء.

وأفاد شهود عيان بأن الانفجارات هي الأقوى في سلسلة الهجمات على المنطقة الخضراء.

وأطلقت إيران عددا من الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم وحدات من قوات الجيش الأمريكي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ على القواعد الأمريكية، محذراً واشنطن من عواقب الرد، بحسب وكالات الأنباء الايرانية.

ويشهد العراق توترات أمنية، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" صباح الجمعة الماضي، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس "القيادي بالحشد الشعبي العراقي" في هجوم صاروخي بطائرة مسيرة، استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.

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