محدث.. سهم بوينج يتراجع 1% بالختام بعد سقوط الطائرة الأوكرانية

مباشر: تراجع سهم بوينج بأكثر من 1 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بعد حادث تحطم الطائرة الأوكرانية.

وتعرضت طائرة أوكرانية من طراز "بوينج 737" اليوم للتحطم بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار الخميني الدولي في طهران.

وأكد الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" مقتل كافة من كان على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت في إيران والبالغ عددهم 176 شخصاً، مستشهداً بالمعلومات الأولية.

واستبعدت السفارة الأوكرانية في طهران أي شهبة لوقوع الحادث بسبب عمل إرهابي أو صاروخي، مشيرة إلى أن اللجنة الفنية ستعلن سبب تحطم الطائرة.

لكن في الوقت نفسه، اعلنت إيران رفضها تسليم الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة إلى شركة بوينج مع ترجيحها أن اشتعال محرك الطائرة كان السبب وراء حادث التحطم.

وعند الإغلاق، هبط سهم بوينج في بورصة نيويورك بنحو 1.7 بالمائة ليسجل مستوى 331.37 دولار.