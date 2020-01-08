محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام مع التطورات الجيوسياسية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تعليقات الرئيس دونالد ترامب عن الهجوم الإيراني.

وعززت "وول ستريت" مكاسبها بعد تصريحات ترامب بأنه لا توجد خسائر للهجوم الإيراني، مشيراً إلى أنه طهران يبدو أنها تتراجع عن عدوانها.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني.

لكن الأسهم الأمريكية تخلت عن مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال الجلسة قبيل الإغلاق مع تقارير عن هجوم صاروخي في محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، بحسب وكالة "رويترز".

وتجاهلت الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات الهجوم الإيراني على قاعدتين عسكريتين للولايات المتحدة في العراق رداً على مقتل "قاسم سليماني" الأسبوع الماضي.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 202 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

وعند ختام التعاملات، ارتفع المؤشر الصناعي "داو جونز" بنحو 0.6 بالمائة عند مستوى 28745 نقطة رابحاً نحو 161 نقطة.

في حين ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 3253 نقطة قرب مستوى قياسي، وزاد "ناسداك" التكنولوجي بنسبة 0.7 بالمائة إلى مستوى 9129 نقطة، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق.

وعند حلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.300.