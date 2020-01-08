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تراجع طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة

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تراجع طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة تراجع طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة

مباشر: تراجع إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، رغم انخفاض التكاليف.

وأظهرت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري والصادرة اليوم الأربعاء، انخفاض مؤشر إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري بنحو 1.5 بالمائة خلال الأسبوعين الماضيين المنتهيين في 3 يناير/كانون الثاني، مقارنة مع الأسبوعين السابقين.

جدير بالذكر أن جمعية المصرفين أصدرت بيانات أسبوعين مجتمعة بدلاً من أسبوع واحد فقط بسبب أجازات الكريسماس والعام الجديد.

كما كشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر طلبات شراء منزل بنحو 5 بالمائة في حين هبط حجم طلبات إعادة التمويل بنحو 8 بالمائة خلال الأسبوعين الماضيين.

فيما ارتفعت حصة إعادة التمويل من إجمالي طلبات الرهن العقاري إلى58.9 بالمائة خلال الأسبوعين الماضيين مقابل 54.8 بالمائة المسجلة في الأسبوعين السابقين لهما.

وانخفض متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً بقرض بقيمة 484.35 ألف دولار أو أقل إلى 3.91 بالمائة في الأسبوع الماضيين من 3.94 بالمائة .

وأوضحت البيانات أن انخفاض طلبات الرهن العقاري جاء رغم تراجع تكاليف الإقتراض الأسبوع الماضي، حيث سعى المستثمرون إلى الأمان في سندات الخزانة الأمريكية نتيجة للأحداث في الشرق الأوسط.

مباشر (اقتصاد)

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