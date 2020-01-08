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آبل تسرع إعادة تدوير هواتف آيفون عبر روبوت Daisy
-
السبت 11 يناير 2020 09:18 صباحاً
هواتف ذكية من الحكومة الأمريكية تأتي مع برامج ضارة صينية
-
السبت 11 يناير 2020 09:18 صباحاً
مبيعات آبل من آيفون تقترب من بلوغ المليارين
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السبت 11 يناير 2020 09:18 صباحاً
فيسبوك تعتزم إطلاق تطبيق Lasso المنافس لـ TikTok في دولة جديدة
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السبت 11 يناير 2020 09:18 صباحاً
فيسبوك تبدأ التوسع في إطلاق تصميمها الجديد
-
السبت 11 يناير 2020 09:18 صباحاً
هواوي تعلن عن مبيعاتها الشهرية من هاتفها القابل للطي Mate X
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السبت 11 يناير 2020 09:18 صباحاً
تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد
-
السبت 11 يناير 2020 09:14 صباحاً
الحكيم في بيتك | مفيش خلية ما بتتأثرش بيه.. إيه اللي ممكن يحصل لو المدخن استمر في التدخين؟
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السبت 11 يناير 2020 06:55 صباحاً
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد"
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السبت 11 يناير 2020 06:44 صباحاً
باب الخلق | فقرة الدكتور أشرف محرم و مشاكل خشونة الركب وتأكل الفقرات
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السبت 11 يناير 2020 06:40 صباحاً
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اليوم - "اليوم" يناقش خطورة ظاهرة زواج القاصرات وكيفية القضاء عليها
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DMC
الأربعاء 08 يناير 2020 10:19 مساءً
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