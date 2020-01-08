كيف يمكنك دمج صور متعددة في قصص إنستاجرام بدون تطبيقات خارجية؟

تحظى قصص إنستاجرام بشعبية كبيرة جدًا؛ حيث يستخدمها أكثر من 500 مليون شخص يوميًا، وبالتالي تتمتع تطبيقات تحرير القصص التي توفرها الجهات الخارجية بانتشار واسع في ظل لجوء العديد من المستخدمين إليها؛ لذلك تسعى إنستاجرام إلى تعزيز المزايا المتاحة في خاصية القصص باستمرار.

لحسن الحظ؛ أضاف تحديث إنستاجرام الأخير ميزة كانت مطلوبة كثيرًا في التطبيق، وهي ميزة تتيح للمستخدمين مشاركة أكثر من صورة ضمن القصص دون الحاجة لتطبيقات خارجية. تأتي الميزة الجديدة كوضع ضمن كاميرا إنستاجرام، وتحمل اسم (Layout) وتسمح بمشاركة ما يصل إلى 6 صور في الشاشة الواحدة، لجعل خاصية القصص أكثر تفاعلًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة متاحة بالفعل في تطبيق إنستاجرام على نظامي التشغيل (آي أو إس)، و(أندرويد)، لذلك إذا لم تجدها متاحة فتأكد من تحديث التطبيق أولًا.

إليك كيفية إنشاء قصص متعددة الصور في إنستاجرام:

انتقل إلى تطبيق إنستاجرام على هاتفك.

اضغط على أيقونة الكاميرا الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من التطبيق لبدء نشر قصة جديدة.

اسحب إلى اليسار عبر خيارات الكاميرا حتى تجد خيار (Layout)؛ اضغط عليه.

اختر التخطيط الذي تريد استخدامه لمجموعة الصور، حيث ستجد العديد من خيارات التنسيق المتاحة للاختيار من بينها.

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التقط بعض الصور التي تريد تضمينها في قصتك (يمكنك تضمين ما يصل إلى ست صور في القصة الواحدة حسب التخطيط الذي ستختاره في الخطوة السابقة).

على غرار قصص إنستاجرام العادية؛ يمكنك إضافة عناصر أخرى مثل: النصوص، والوسوم tags، والفلاتر، والرموز التعبيرية emojis، وغير ذلك الكثير.

بمجرد الانتهاء من إضافة ما تريد إلى القصة؛ يمكنك الضغط على خيار (إرسال إلى) Send To الموجود في أسفل يمين الشاشة.

تجدر الإشارة إلى أن من أبرز مزايا القصص ميزة (وضع الإنشاء) Create Mode، والتي تتيح لمستخدمي إنستاجرام إمكانية مشاركة قصص دون الحاجة لصور، أو مقاطع فيديو، حيث تتيح كتابة النصوص على خلفية ملونة، أو إضافة الملصقات، أو إنشاء المسابقات.

لمشاركة قصص إنستاجرام بدون صور أو فيديو، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على أيقونة الكاميرا الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من التطبيق لبدء نشر قصة جديدة.

اسحب إلى اليسار عبر خيارات الكاميرا حتى تجد (إنشاء) Create، ثم اضغط عليه.

ستظهر لك عدة خيارات منها: كتابة نص على خلفية ملونة، واسأل سؤالًا ask a question، والذي يتيح لك طرح سؤال معين على المتابعين، بالإضافة إلى خيار استطلاعات الرأي polls، والعد التنازلي countdown، وخيار لمشاركة القصص مع الأصدقاء للتهنئة في أيام ميلادهم، وبعض الخيارات الأخرى.