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محدث.. النفط يتراجع 5% عند التسوية مع هدوء المخاوف الجيوسياسية

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محدث.. النفط يتراجع 5% عند التسوية مع هدوء المخاوف الجيوسياسية محدث.. النفط يتراجع 5% عند التسوية مع هدوء المخاوف الجيوسياسية

مباشر: عمقت  النفط خسائرها بنحو 5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية وخطاب الهادئ تجاه الضربة الإيرانية.

وقفزت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة في التعاملات الآسيوية المبكرة ثم قلصت مكاسبها تدريجياً حتى تحولت إلى الهبوط الحاد عند التسوية.

وجاء هبوط النفط بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه الهجوم الإيراني لم يسفر عن أيَ أضرار بشرية داعياً إلى العمل على اتفاق جديد مع طهران.

وأعلنت إيران مسؤوليتها عن هجوم بصاوريخ باليستية استهدف قاعدتين عسكريتين في العراق، رداً على مقتل قائد فليق القدس "قاسم سليماني" في ضربة جوية أمريكية نهاية الأسبوع الماضي.

ولم تتفاعل الأسواق بقوة مع الهجوم الانتقامي لإيران مع رد الفعل الهادئ للولايات المتحدة بالإضافة إلى تأكيد طهران أنها لا تستهدف خوض حرب مع واشنطن.

كما أن أسعار النفط تُسعر بشكل كبير سيناريو تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط نتيجة للتوترات الجيوسياسية.

ومن ناحية أخرى، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات خام النفط ارتفعت 1.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات البنزين بأكثر من 9 ملايين برميل في نفس الفترة.

في حين استقر إنتاج النفط في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى في تاريخه والبالغ 12.900 مليون برميل يومياً وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم فبراير/شباط بنسبة 4.9 بالمائة مسجلاً 59.61 دولار للبرميل بعد تجاوزه 65 دولاراً خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس/أذار بنحو 3.8 بالمائة مسجلاً 65.63 دولار للبرميل، بعد أن تجاوز 71.75 دولار في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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