مديرة صندوق النقد تدعو إلى زيادة الضرائب على الأثرياء

مباشر: دعت مديرة صندوق النقد الدولي إلى التفكير في زيادة الضرائب على الأثرياء، لمعالجة قضية عدم المساواة في الدخل.

وقالت "كريستالينا جورجيفا" في مدونة عبر موقع صندوق النقد أمس الثلاثاء، إن قضية عدم المساواة أصبحت أحد أكثر التحديات تعقيدًا في الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، كانت "جورجيفا" متفائلة بأن صانعي السياسة لديهم القدرة على إحداث تغيير حقيقي على الرغم من الصعوبة في تنفيذ الإصلاحات.

أوضحت مديرة صندوق النقد أن معالجة عدم المساواة تستدعي أولاً إعادة نظر فيما يتعلق بسياسات المالية العامة والضرائب التدريجية.

وأضافت "جورجيفا" أن الضرائب التدريجية مكون رئيسي في السياسة المالية الفعالة حيث تظهر أبحاث صندوق النقد إلى إمكانية رفع معدلات الضرائب تدريجياً دون أن يأتي ذلك على حساب النمو الاقتصادي.

وأشارت "جورجيفا" إلى أن هناك أهمية لسياسات الإنفاق الاجتماعي في معالجة عدم المساواة فعند تطبيقها على النحو الصحيح يمكن أن تؤدي دوراً رئيسياً في التخفيف من حدة عدم المساواة في الدخل.

وأوضحت "جورجيفا" أن الموازنة بين الجنسين يمكن أن تساعد صناع السياسات في معالجة عدم المساواة.

وتابعت: "بينما تدرك العديد من الدول الحاجة إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يمكن للحكومات استخدام الموازنة بين الجنسين لهيكلة الإنفاق والضرائب على النحو الذي يحقق مزيداً من التقدم في المساواة بين الجنسين - مما يزيد من مشاركة المرأة في القوى العاملة، ومن ثم تعزيز النمو والاستقرار".