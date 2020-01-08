بالصور..أمن الدولة بالسعودية يلقي القبض على مطلوب بقضية "المنطقة الشرقية"

الرياض - مباشر: أعلن المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة القبض على المطلوب أمنياً محمد بن حسين علي آل عمار بحي البحاري بمحافظة القطيف وبحوزته أسلحة متنوعة.

وصرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، بأن الواقعة تتعلق بأحداث الإعلان عن عدد من المطلوبين أمنياً، قاموا باستهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن ومرافق ومنشآت أمنية واقتصادية في المنطقة الشرقية، وعددهم 9 أشخاص، في 29- 1 -1438هـ الموافق 30 أكتوبر 2016، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ونوه، إلى أن المطلوب محمد بن حسين علي آل عمار كان على تلك القائمة.

وأشار، إلى الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة تمكنت صباح يوم الثلاثاء الموافق 12 - 5 - 1441هـ ، من تحديد أحد الأوكار الإرهابية ويقع بحي البحاري بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، وكان يوجد بداخله المطلوب المذكور والمتورط في الكثير من الجرائم الإرهابية.

وعند توجيه النداء له لتسليم نفسه بادر بإطلاق النار على رجال الأمن مما اقتضى التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف، ما أسفر عن إلقاء القبض عليه دون أن يصاب أحد من الساكنين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى.

ووفقاً لأمن الدولة، فقد ضُبط بحوزته على كوع متفجر، سلاح من نوع رشاش، عدد (2) مسدس جلوك، و464 طلقة رشاش حية، و160 طلقة مسدس حية، عدد (5) مخازن مسدس مذخرة، و13 مخزن رشاش مذخرة، وسكين، ومبلغ مالي.

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