محدث.. الذهب يفقد 14 دولاراً عند التسوية في جلسة متقلبة

مباشر: تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 14 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، في جلسة متقلبة بعد خطاب هادئ للرئيس الأمريكي في أعقاب هجوم إيراني على قوات أمريكية في العراق.

وسجل المعدن الأصفر الهبوط الأول في 11 جلسة متتالية بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأن القوات الأمريكية لم تتعرض لأي خسائر بشرية بسبب هجوم إيران، مؤكداً أن بلاده تسعى لعقد صفقة جديدة مع طهران تجعل العالم مكاناً أفضل.

ولم يشير ترامب لأي رد عسكري ضد إيران، مما دعم هدوء المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي زادت حدتها بعد الهجوم الإيراني على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق.

وتأتي خسائر المعدن وسط مكاسب ملحوظة للدولار والأسهم الأمريكية خلال التعاملات.

وشهد الذهب أداءً متقلباً ليتحول من تسجيل مكاسب تتجاوز 35 دولاراً في وقت سابق من تعاملات اليوم دفعته لتجاوز مستوى 1600 دولار إلى هبوط حاد عند التسوية.

وفي بيانات اقتصادية، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 202 ألف وظيفة في الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.9 بالمائة أو ما يعادل 14.10 دولار مسجلاً 1560.20 دولار للأوقية، بعد أن تجاوز مستوى 1613 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 1.1 بالمائة ليصل إلى 1556.44 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.276.