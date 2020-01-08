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روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا

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روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا

مباشر: دعت وتركيا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا بداية من منتصف ليل الأحد المقبل في مسعى لتخفيف التوترات في المنطقة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في بيان مشترك اليوم الأربعاء: "نحن على ثقة من أن الليبيين يمكنهم أن يقرروا بشكل مستقل مستقبل وطنهم في إطار حوار على المستوى الوطني مع مراعاة مصالح جميع مواطنيها دون استثناء".

وأضاف بوتين وأردوغان خلال مؤتمر بإسطنبول لتدشين مشروع خط غاز جديد من روسيا إلى تركيا وأوروبا إنه يجب على جميع الأطراف وقف الأعمال القتالية و التجمع الفوري حول طاولة المفاوضات لاستعادة السلام والاستقرار.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه تم إصدار تعليمات لوزراء الخارجية والدفاع في روسيا وتركيا بمواصلة الاتصالات بشأن هذه القضية في الأيام المقبلة.

وفي سياق آخر، دعا أردوغان وبوتين إلى خفض التوترات بين إيران والولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

مباشر (اقتصاد)

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