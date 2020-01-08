أخبار عاجلة

آبل تسرع إعادة تدوير هواتف آيفون عبر روبوت Daisy -
هواتف ذكية من الحكومة الأمريكية تأتي مع برامج ضارة صينية -
مبيعات آبل من آيفون تقترب من بلوغ المليارين -
فيسبوك تعتزم إطلاق تطبيق Lasso المنافس لـ TikTok في دولة جديدة -
فيسبوك تبدأ التوسع في إطلاق تصميمها الجديد -
هواوي تعلن عن مبيعاتها الشهرية من هاتفها القابل للطي Mate X -
تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد -
الحكيم في بيتك | مفيش خلية ما بتتأثرش بيه.. إيه اللي ممكن يحصل لو المدخن استمر في التدخين؟ -
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد" -
باب الخلق | فقرة الدكتور أشرف محرم و مشاكل خشونة الركب وتأكل الفقرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مبيعات شركات الأسمنت السعودية ترتفع 24% خلال ديسمبر

Google+ Print

الرياض - مباشر: ارتفعت مبيعات شركات الأسمنت ، بنسبة 24.2 بالمائة، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.

ووفقاً للتقرير الشهري لشركة أسمنت اليمامة، ارتفع إجمالي مبيعات شركات الأسمنت العاملة بالسعودية إلى 4.75 مليون طن، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقابل 3.82 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي.

الإنتاج والمخزون

وارتفع إجمالي إنتاج الشركات السعودية من الأسمنت خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، إلى 4.7 مليون طن مقارنة بـ3.86 مليون طن خلال نفس الشهر من 2018، بارتفاع بلغ نحو 22 بالمائة.

وفي المقابل، تراجع المخزون بشكل هامشي، ليصل إلى 1.18 مليون طن، مقابل 1.19 مليون طن لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2018، بتراجع نسبته 0.6 بالمائة.

أعلى المبيعات

وكانت أعلى مبيعات بين شركات الأسمنت السعودية، خلال الشهر الماضي، من نصيب أسمنت الجنوب، بنحو 708 ألف طن، مقابل 617 ألف طن لشهر ديسمبر / كانون الأول 2018، بارتفاع نسبته 14.7 بالمائة.

وجاءت أسمنت السعودية بالمركز الثاني، بإجمالي مبيعات بلغ 586 ألف طن، مقابل 489 ألف طن للشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع 20 بالمائة.

وكانت أقل المبيعات خلال الشهر الماضي، لشركة أسمنت الجوف، بمبيعات لم تتجاوز 115 ألف طن، مقابل 97 ألف طن بالشهر المماثل من 2018، بارتفاع 18.6 بالمائة.

وارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية، بنسبة 23.8 بالمائة، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، إلى 4.27 مليون طن، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، مقابل 3.45 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي.

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. أسهم الأسمنت تتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً بالسوق السعودي بـ2019

شركة أبحاث تتوقع أرباح 44 شركة سعودية بالربع الرابع

السعودية.. الائتمان المصرفي يرتفع 5.3% بنهاية نوفمبر

تقرير:الاكتتابات الخليجية تقفز لـ27.2 مليار دولار في 2019 بقيادة أرامكو

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
شاهد.. ثلج طال انتظاره في موسكو يسقط في السعودية

شاهد.. ثلج طال انتظاره في موسكو يسقط في السعودية

السعودية والتشيك تبحثان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

السعودية والتشيك تبحثان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

السبت.. رئيس الوزراء الياباني يبدأ جولة خليجية من السعودية

السبت.. رئيس الوزراء الياباني يبدأ جولة خليجية من السعودية

الكويت تعوض السعودية عن مبانيها المتواجدة بالمنطقة النفطية المقسومة

الكويت تعوض السعودية عن مبانيها المتواجدة بالمنطقة النفطية المقسومة