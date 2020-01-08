مبيعات شركات الأسمنت السعودية ترتفع 24% خلال ديسمبر

الرياض - مباشر: ارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية، بنسبة 24.2 بالمائة، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.

ووفقاً للتقرير الشهري لشركة أسمنت اليمامة، ارتفع إجمالي مبيعات شركات الأسمنت العاملة بالسعودية إلى 4.75 مليون طن، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقابل 3.82 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي.

الإنتاج والمخزون

وارتفع إجمالي إنتاج الشركات السعودية من الأسمنت خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، إلى 4.7 مليون طن مقارنة بـ3.86 مليون طن خلال نفس الشهر من 2018، بارتفاع بلغ نحو 22 بالمائة.

وفي المقابل، تراجع المخزون بشكل هامشي، ليصل إلى 1.18 مليون طن، مقابل 1.19 مليون طن لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2018، بتراجع نسبته 0.6 بالمائة.

أعلى المبيعات

وكانت أعلى مبيعات بين شركات الأسمنت السعودية، خلال الشهر الماضي، من نصيب أسمنت الجنوب، بنحو 708 ألف طن، مقابل 617 ألف طن لشهر ديسمبر / كانون الأول 2018، بارتفاع نسبته 14.7 بالمائة.

وجاءت أسمنت السعودية بالمركز الثاني، بإجمالي مبيعات بلغ 586 ألف طن، مقابل 489 ألف طن للشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع 20 بالمائة.

وكانت أقل المبيعات خلال الشهر الماضي، لشركة أسمنت الجوف، بمبيعات لم تتجاوز 115 ألف طن، مقابل 97 ألف طن بالشهر المماثل من 2018، بارتفاع 18.6 بالمائة.

وارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية، بنسبة 23.8 بالمائة، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، إلى 4.27 مليون طن، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، مقابل 3.45 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي.

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