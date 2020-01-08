ضبط مطلوب خطير في المشارع وآخر بحقه 35 طلبا في عجلون

جي بي سي نيوز :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في شعبة أمن وقائي الشمال اليوم حول مكان تواجد أحد الأشخاص المطلوبين من ذوي الأسبقيات والقيود الجرمية والمصنف بدرجة خطير جداً ومسلح في منطقة المشارع غرب اربد، حيث جرت متابعة ذلك الشخص والقي القبض عليه ليتبين أن بحقه طلبين، وبوشر التحقيق معه.

وأضاف الناطق الإعلامي في سياق متصل أن معلومات أخرى وردت للعاملين في فرع أمن وقائي عجلون حول مطلوب من ارباب السوابق في القضايا الجنائية والمسجل بحقه ٣٥ طلباً أمنياً لعدة جهات أمنية وأنه موجود داخل أحد المنازل في محافظة عجلون، حيث تحركت على الفور قوة أمنية للمكان وجرت مداهمته وألقي القبض عليه، هذا وستتم إحالته إلى مصادر طلباته.