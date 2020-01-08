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محدث.. الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه عالمياً بعد تصريحات ترامب

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محدث.. الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه عالمياً بعد تصريحات ترامب محدث.. الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه عالمياً بعد تصريحات ترامب

مباشر: وسع الدولار الأمريكي مكاسبه مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الأربعاء، بعد خطاب الرئيس دونالد ترامب وإعلان بيانات اقتصادية.

وساهم هدوء المخاوف الجيوسياسية في تعزيز مكاسب الدولار مع استبعاد الولايات المتحدة الرد العسكري على الضربة الإيرانية ضد قواتها في العراق.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات ضد طهران مع إشارته لعدم وجود خسائر بشرية جراء الهجوم الإيراني.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 202 ألف وظيفة لسوق العمل في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول متجاوزاً تقديرات المحللين البالغة 160 ألف وظيفة.

وكانت الورقة الخضراء تراجعت في وقت مبكر من التعاملات إثر هجوماً نفذته إيران على قاعدتين عسكريتين تابعين للولايات المتحدة في العراق بصواريخ بالسيتية في وقت مبكر من اليوم، وهو ما يأتي رداً على مقتل القائد الإيراني "قاسم سليماني".

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بأكثر من 0.3 بالمائة مسجلاً 1.1115 دولار، في حين ارتفع أمام الين الياباني بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 109.14 ين.

وانخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها البريطانية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.3103 دولار لكنه ارتفع أمام الفرنك السويسري بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 0.9737 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 97.258، بعد أن كان يشهد هبوطاً في وقت مبكر من التعاملات إلى مستوى 96.81.

مباشر (اقتصاد)

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