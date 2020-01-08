عضو بالمركزي الأوروبي: احتمالية البريكست بدون صفقة لا تزال قائمة

مباشر: قال عضو بالمركزي الأوروبي إن احتمالية البريكست بدون صفقة لا تزال قائمة، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى تراجع التجارة الخارجية.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الجاري، وسيكون أمام الطرفين بعد ذلك حتى نهاية العام للتفاوض على علاقة تجارية جديدة وهي فترة قصيرة بالنظر إلى تعقد المناقشات.

وأضاف "كلاس نوت" رئيس البنك المركزي الهولندي في مؤتمر اليوم الأربعاء :"من الناحية الاقتصادية، قد يكون هناك اختلاف ضئيل بين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة وهو ما يمكن أن يحدث في نهاية الشهر الجاري، والبريكست الصعب الذي قد يحدث في نهاية عام 2020"، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح "نوت": "قد يحدث هذا إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من الاتفاق على صفقة تجارية في الوقت المناسب، أو إذا لم يكن هناك إجماع متبادل حول تمديد الفترة الانتقالية إلى بعد عام 2020".

وتوقع محافظ المركزي الهولندي بأن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد تنخفض 20 بالمائة في السنوات التي تعقب خروج بريطانيا من الكتلة بدون صفقة.