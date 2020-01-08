أخبار عاجلة

آبل تسرع إعادة تدوير هواتف آيفون عبر روبوت Daisy -
هواتف ذكية من الحكومة الأمريكية تأتي مع برامج ضارة صينية -
مبيعات آبل من آيفون تقترب من بلوغ المليارين -
فيسبوك تعتزم إطلاق تطبيق Lasso المنافس لـ TikTok في دولة جديدة -
فيسبوك تبدأ التوسع في إطلاق تصميمها الجديد -
هواوي تعلن عن مبيعاتها الشهرية من هاتفها القابل للطي Mate X -
تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد -
الحكيم في بيتك | مفيش خلية ما بتتأثرش بيه.. إيه اللي ممكن يحصل لو المدخن استمر في التدخين؟ -
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد" -
باب الخلق | فقرة الدكتور أشرف محرم و مشاكل خشونة الركب وتأكل الفقرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

عضو بالمركزي الأوروبي: احتمالية البريكست بدون صفقة لا تزال قائمة

Google+ Print
عضو بالمركزي الأوروبي: احتمالية البريكست بدون صفقة لا تزال قائمة عضو بالمركزي الأوروبي: احتمالية البريكست بدون صفقة لا تزال قائمة

مباشر: قال عضو بالمركزي الأوروبي إن احتمالية البريكست بدون صفقة لا تزال قائمة، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى تراجع التجارة الخارجية.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الجاري، وسيكون أمام الطرفين بعد ذلك حتى نهاية العام للتفاوض على علاقة تجارية جديدة وهي فترة قصيرة بالنظر إلى تعقد المناقشات.

وأضاف "كلاس نوت" رئيس البنك المركزي الهولندي في مؤتمر اليوم الأربعاء :"من الناحية الاقتصادية، قد يكون هناك اختلاف ضئيل بين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة وهو ما يمكن أن يحدث في نهاية الشهر الجاري، والبريكست الصعب الذي قد يحدث في نهاية عام 2020"، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح "نوت": "قد يحدث هذا إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من الاتفاق على صفقة تجارية في الوقت المناسب، أو إذا لم يكن هناك إجماع متبادل حول تمديد الفترة الانتقالية إلى بعد عام 2020".

وتوقع محافظ المركزي الهولندي بأن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد تنخفض 20 بالمائة في السنوات التي تعقب خروج بريطانيا من الكتلة بدون صفقة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد"

إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد"

وفاة السلطان قابوس بن سعيد..والديوان السلطاني يُعلن الحداد في عُمان

وفاة السلطان قابوس بن سعيد..والديوان السلطاني يُعلن الحداد في عُمان

بيانات الوظائف الأمريكية تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

بيانات الوظائف الأمريكية تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

محدث.. الأسهم الأمريكية تتحول للهبوط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

محدث.. الأسهم الأمريكية تتحول للهبوط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية