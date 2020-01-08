السعودية.. قرار بتوطين أنشطة ومهن بمنطقة حائل خلال 90 يوماً

الرياض - مباشر: أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، قراراً وزارياً يقضي بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في منطقة حائل بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 100 في المئة.

وأشار أحمد بن سليمان الراجحي، في بيان صادر، اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بناءً على مذكرة التفاهم المبرمة بين إمارة المنطقة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتوصيات اللجنة العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن القرار تضمن تحديد نسب التوطين لكل الأنشطة المستهدفة مع توضيح المهن المستثناة من القرار، ومراعاة التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 100 في المئة.

وتابع، وحُددت نسبة توطين لا تقل عن 50 في المئة بوكالات الدعاية والإعلان، ونشاط نقل العربات المعطلة للمؤسسات، ونسبة 70 في المئة لمكاتب تقديم الخدمة التي تشمل "مكاتب العقار، مكاتب التأمين، مكاتب الخدمات العامة والتعقيب، و مكاتب الاستقدام" ووكالات السفر والسياحة.

وألمح أبا الخيل، إلى أن نسبة التوطين تصل لـ100 في المئة للمراكز التجارية المغلقة "المولات"، العربات المتنقلة "الفود ترك"، الجمعيات والمؤسسات غير الربحية ولجان التنمية، ومهنة محاسب "كاشير" في منافذ البيع للأنشطة التجارية التي تتجاوز مساحتها 200 م مربع، ونقل العربات المعطلة للأفراد.

وأشار أبا الخيل، إلى أن القرار اشتمل على ضرورة الالتزام بقرارات التأنيث وشروط عمل المرأة عند تشغيلها بالنسبة للأنشطة والمحلات التي قد صدر لها قرارات سابقة.

وأكد، أنه سيطبق في حق المنشأة التي تخالف القرار عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات بحسب اللوائح والأنظمة.

وأفاد أبا الخيل، بأن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال 90 يوم.

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