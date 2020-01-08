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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع تهدئة المخاوف الجيوسياسية

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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع تهدئة المخاوف الجيوسياسية محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع تهدئة المخاوف الجيوسياسية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع هدوء عاصفة الهجوم الإيراني على قوات أمريكية في العراق.

وارتفع قطاع السفر والترفيه بنحو 0.6 بالمائة ليكون الأفضل أداءً في البورصات الأورويية، بينما كانت أسهم الأغذية والمشروبات أكبر الخاسرين.

وشنت إيران هجوماً على قاعدتين عسكريتين تابعتين للولايات المتحدة في العراق بصواريخ بالسيتية بعد مقتل القائد الإيراني "قاسم سليماني" إثر غارة جوية أمريكية نهاية الأسبوع الماضي.

ولكن ردود الأفعال جاءت هادئة مع عدم وجود أي خسائر خلفها هذا الهجوم بحسب ما أكد الرئيس الأمريكي بعد ذلك، كما أن إيران أشارت إلى أنها لا تريد التصعيد والدخول في حرب مع الولايات المتحدة.

وبالعودة إلى أوروبا، فيمن المقرر أن يجتمع رئيس وزراء المملكة المتحدة "بوريس جونسون" مع رئيس المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، حيث من المقرر أن يبلغها بعدم اعتزام بريطانيا تمديد الفترة الانتقالية بعد البريكست لما بعد ديسمبر/كانون الأول 2020.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، فإن طلبيات المصانع الألمانية تراجعت بشكل مفاجئ لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، كما شهدت أسعار المنازل البريطانية أكبر صعود شهري في 13 عاماً.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 418.3 نقطة، كما صعد المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 13320.1 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الفرنسي"كاك" بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 6031 نقطة، في حين استقر المؤشر البريطاني"فوتسي 100" مسجلاً 7574.9 نقطة.

وبحلول الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة مسجلاَ 1.1122 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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