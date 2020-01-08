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محدث.. الذهب يتحول للهبوط 15 دولاراً بعد خطاب ترامب

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محدث.. الذهب يتحول للهبوط 15 دولاراً بعد خطاب ترامب محدث.. الذهب يتحول للهبوط 15 دولاراً بعد خطاب ترامب

مباشر: تحول الذهب بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليفقد نحو 15 دولاراً بعد خطاب هادئ للرئيس الأمريكي في أعقاب هجوم إيراني على قوات أمريكية في العراق.

وقال الرئيس دونالد إن القوات الأمريكية لم تتعرض لأي خسائر بشرية بسبب هجوم إيران، مؤكداً أن بلاده تسعى لعقد صفقة جديدة مع طهران تجعل العالم مكاناً أفضل.

ولم يشير ترامب لأي رد عسكري ضد إيران، ما دعم هدوء المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وشهد الذهب أداءً متقلباً ليتحول من تسجيل مكاسب تتجاوز 35 دولاراً في وقت سابق من تعاملات اليوم إلى هبوط تجاوز 15 دولاراً

وكان الذهب قد تجاوز مستوى 1600 دولار لأول مرة في 7 سنوات بعد الهجوم الإيراني على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق.

وردت إيران على مقتل قائدها العسكري "قاسم سليماني" بضربة جوية أمريكية، حيث استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في العراق بصواريخ بالسيتية.

وأثارت التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران مؤخراً مخاوف المستثمرين، ما دفع الذهب للصعود لأعلى مستوى منذ عام 2013.

وبحلول الساعة 5:05 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 1560 دولار، بعد أن تجاوز مستوى 1613 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.8 بالمائة ليصل إلى 1561.12 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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