محدث.. الأسهم الأمريكية تقفز لمستويات قياسية بعد تصريحات ترامب

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تعليقات الرئيس دونالد ترامب عن الهجوم الإيراني.

وعززت "وول ستريت" مكاسبها بعد تصريحات ترامب بأنه لا توجد خسائر للهجوم الإيراني، مشيراً إلى أنه طهران يبدو أنها تتراجع عن عدوانها.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني.

وتجاهلت الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات الهجوم الإيراني على قاعدتين عسكريتين للولايات المتحدة في العراق مع عدم وجود علامات على أضرار جسمية لهذه الضربة.

وأكدت إيران أن هذا الهجوم رداً على مقتل "قاسم سليماني" الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أنها لا تنوي التصعيد والدخول في حرب مع الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 202 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

وبحلول الساعة 4:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الصناعي "داو جونز" بنحو 0.7 بالمائة عند مستوى 28772.8 نقطة رابحاً نحو 190 نقطة قرب مستوى قياسي.

في حين ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 3259.4 نقطة، وزاد "ناسداك" التكنولوجي بنسبة مماثلة إلى مستوى 9132.09 نقطة، ليسجل المؤشران مستويات قياسية جديدة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.270.