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ترامب: لا خسائر من هجوم إيران.. وسنفرض عقوبات ضد طهران

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ترامب: لا خسائر من هجوم إيران.. وسنفرض عقوبات ضد طهران ترامب: لا خسائر من هجوم إيران.. وسنفرض عقوبات ضد طهران

مباشر - أحمد شوقي: قال الرئيس الأمريكي دونالد إنه لا يوجد أضراراً إثر الهجوم الإيراني، معلناً فرض المزيد من العقوبات على طهران.

ورداً على مقتل "قاسم سليماني" الأسبوع الماضي، هاجمت إيران قاعدتين عسكريتين للولايات المتحدة في العراق 

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال خطابه بالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن لا يوجد أضرار وقعت على القوات الأمريكية جراء الضربة الإيرانية قائلاً: "لم نعاني من إصابات، جميع جنودنا في أمان ولم يُلحق بناء سوى أضرار قليلة في قواعدنا العسكرية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن إيران لن يٌسمح لها أبداً بامتلاك السلاح النووي وقت وجوده في رئاسة الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض على الفور عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني، مشيراً إلى أن إدارته تواصل مراجعة الخيارات الأخرى للرد على الضربات الصاروخية الإيرانية.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لأي شيء لكن إيران يبدو أنها تتراجع عن موقفها العدواني، مضيفاً: "هذا أمر جيد لجميع الأطراف المعنية وشيء جيد للغاية بالنسبة للعالم".

وكانت إيران أكدت أن الهجوم على الأهداف الأمريكية كان فقط رداً على مقتل "قاسم سليماني"، ولا تنوي خوض حرباً مع الولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أن "سليماني" كان يخطط لقتل المزيد من الجنود الأمريكيين لولا أن تم قتله.

وفي أعقاب الهجوم الإيراني أكد الرئيس الأمريكي في رد فعل هادئ أنه يٌقيم الأوضاع وأن كل شئ على مايرام.

وأكد الرئيس الأمريكي ان الولايات المتحدة لا تريد أن تحصل على النفط من منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن واشنطن أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في العالم.

وأشار ترامب إلى أنه "يجب على كل حلفاؤنا العمل معاً لعقد صفقة مع إيران تجعل العالم أكثر أماناً وسلاماً".

مباشر (اقتصاد)

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