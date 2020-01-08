استقرار إنتاج النفط الأمريكي مع قفزة صافي واردات الخام

مباشر - أحمد شوقي: استقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط عند مستوى قياسي للأسبوع الثاني عى التوالي، مع قفزة تقارب مليوني برميل لصافي واردات الخام.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الصادر، اليوم الأربعاء، عن استقرار إنتاج النفط الأمريكي عند مستوى 12.900 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 3 يناير/كانون الثاني، مقارنة مع الأسبوع السابق له.

وارتفعت الواردات الأمريكية من النفط إلى 6.73 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 6.35 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد صادرات النفط الأمريكية، فقد تراجعت بمقدار 1.39 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى 3.064 مليون برميل يومياً.

ومع ارتفاع الواردات وتراجع الصادرات، بلغ صافي واردات الخام الأمريكي 3.66 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي بزيادة 1.77 مليون برميل يومياً عن الأسبوع السابق له.

وبالنسبة للمخزونات الأمريكية من الخام فقد خالفت التوقعات لترتفع بنحو 1.2 مليون برميل إلى 431.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

كما سجلت مخزونات البنزين الأمريكية ارتفاعاً بأكثر من 9 ملايين برميل خلال الأسبوع المنصرم.

وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتنش، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم فبراير/شباط بنحو 2 بالمائة إلى 61.42 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 1.6 بالمائة إلى 67.16 دولار للبرميل.