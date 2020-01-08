أخبار عاجلة

آبل تسرع إعادة تدوير هواتف آيفون عبر روبوت Daisy -
هواتف ذكية من الحكومة الأمريكية تأتي مع برامج ضارة صينية -
مبيعات آبل من آيفون تقترب من بلوغ المليارين -
فيسبوك تعتزم إطلاق تطبيق Lasso المنافس لـ TikTok في دولة جديدة -
فيسبوك تبدأ التوسع في إطلاق تصميمها الجديد -
هواوي تعلن عن مبيعاتها الشهرية من هاتفها القابل للطي Mate X -
تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد -
الحكيم في بيتك | مفيش خلية ما بتتأثرش بيه.. إيه اللي ممكن يحصل لو المدخن استمر في التدخين؟ -
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد" -
باب الخلق | فقرة الدكتور أشرف محرم و مشاكل خشونة الركب وتأكل الفقرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

استقرار إنتاج النفط الأمريكي مع قفزة صافي واردات الخام

Google+ Print
استقرار إنتاج النفط الأمريكي مع قفزة صافي واردات الخام استقرار إنتاج النفط الأمريكي مع قفزة صافي واردات الخام

مباشر - أحمد شوقي: استقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط عند مستوى قياسي  للأسبوع الثاني عى التوالي، مع قفزة تقارب مليوني برميل لصافي واردات الخام.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الصادر، اليوم الأربعاء، عن استقرار إنتاج النفط الأمريكي عند مستوى 12.900 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 3 يناير/كانون الثاني، مقارنة مع الأسبوع السابق له.

وارتفعت الواردات الأمريكية من النفط إلى 6.73 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 6.35 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد صادرات النفط الأمريكية، فقد تراجعت بمقدار 1.39 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى 3.064 مليون برميل يومياً.

ومع ارتفاع الواردات وتراجع الصادرات، بلغ صافي واردات الخام الأمريكي 3.66 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي بزيادة 1.77 مليون برميل يومياً عن الأسبوع السابق له.

وبالنسبة للمخزونات الأمريكية من الخام فقد خالفت التوقعات لترتفع بنحو 1.2 مليون برميل إلى 431.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

كما سجلت مخزونات البنزين الأمريكية ارتفاعاً بأكثر من 9 ملايين برميل خلال الأسبوع المنصرم.

وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتنش، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم فبراير/شباط بنحو 2 بالمائة إلى 61.42 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 1.6 بالمائة إلى 67.16 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد"

إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد"

وفاة السلطان قابوس بن سعيد..والديوان السلطاني يُعلن الحداد في عُمان

وفاة السلطان قابوس بن سعيد..والديوان السلطاني يُعلن الحداد في عُمان

بيانات الوظائف الأمريكية تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

بيانات الوظائف الأمريكية تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

محدث.. الأسهم الأمريكية تتحول للهبوط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

محدث.. الأسهم الأمريكية تتحول للهبوط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية