وظائف المستقبل والهجرة العكسية على طاولة منتدى الرياض الاقتصادي

الرياض- مباشر: يناقش منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، 5 دراسات.

وذكرت الغرفة أن الدراسات المُقرر مناقشتها هي دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة، ودور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويناقش المنتدى كذلك، وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية، والمشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بالإضافة إلى الإصلاحات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة.

ويستهدف المنتدى 5 أهداف تنموية، تتمثل في دراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشجيعها، وتحديد دور القطاع الخاص في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنوعه من خلال الاستغلال الثروات الوطنية، والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي وتحليلها والعمل على تذليلها.

وتشمل أهداف المنتدى اقتراح حلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي، وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي.

تكتسب الدورة الحالية أهمية بالغة كونها تأتي في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني من إعادة هيكلة وبناء قاعدة اقتصادية أكثر اتساعاً وديناميكية تعتمد على التنوع والاستغلال الأمثل لثروات المملكة الطبيعية والبشرية.

ويشار إلى أن "معلومات مباشر" راعي إعلامي لـ"منتدى الرياض الاقتصادي"

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