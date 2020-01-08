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مخزونات النفط في الولايات المتحدة ترتفع بعكس التوقعات

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مخزونات النفط في الولايات المتحدة ترتفع بعكس التوقعات مخزونات النفط في الولايات المتحدة ترتفع بعكس التوقعات

مباشر: ارتفعت مخزونات خام النفط في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، كما صعدت مخزونات البنزين خلال الفترة نفسها.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 3 يناير/كانون الثاني الجاري لتصل إلى 431.1 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 3.4 مليون برميل.

كما شهدت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفاعاً قوياً بمقدار 9.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي.

وبحلول الساعة 3:36 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس/آذار بنحو 1 بالمائة إلى 67.59 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم فبراير/شباط بنحو 1.4 بالمائة إلى 61.79 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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