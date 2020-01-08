تقرير:الاكتتابات الخليجية تقفز لـ27.2 مليار دولار في 2019 بقيادة أرامكو

مباشر: ذكر تقرير حديث أن قيمة الاكتتابات الأولية في بورصات الخليج ارتفعت بأكثر من 1000 في المئة خلال العام الماضي.

وقالت شركة كامكو للاستثمار في تقرير حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن الاكتتابات الأولية بالأسواق المالية لدول الخليج سجلت 27.2 مليار دولار في عام 2019 من خلال 9 اكتتابات، بزيادة 1033 في المئة، على أساس سنوي.

وألمحت كامكو في تقريرها، إلى أن عام 2018 شهد اكتتاب 17 شركة في بورصات الخليج بقيمة اكتتابات تصل لـ2.4 مليار دولار.

أبرز الطروحات الخليجية

وجاءت شركة النفط السعودية في صدارة الاكتتابات الخليجية، لتحتل المركز الأول من حيث قيمة الطروحات على مستوى العالم تاريخياً.

وأظهرت حصيلة طرح شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" عن تسجيلها 25.6 مليار دولار، لتتجاوز الرقم القياسي المسجل في عام 2014 لشركة علي بابا الصينية، والذي بلغ حينها 25 مليار دولار.

وفي السعودية أيضا، تم طرح شركة المراكز العربية كثاني أضخم اكتتاب بالسعودية، وأول طرح عام بالمملكة متاح للمشترين المؤهلين من الشركات العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جمع نحو 2.8 مليار ريال، لتشكل ما نسبته 2.8 في المئة من إجمالي قيمة الاكتتابات خلال 2019.

وفي قطر، تم إدراج أسهم شركة بلدنا للصناعات الغذائية بالبورصة في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، برمز "BLDN" في قطاع البضائع لترتفع أسهم القطاع إلى 10 أسهم، فيما ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 47 شركة.

وشهدت عملية الاكتتاب تخصيص 437.23 مليون سهم تمثل 23 بالمائة من الأسهم المطروحة لـ5 مساهمين استراتيجيين، وبلغ عدد المساهمين 56.6 ألف مستثمر يشمل الأفراد من المواطنين القطريين والمؤسسات والشركات القطرية.

وسجلت حصيلة اكتتاب أسهم شركة بلدنا للصناعات الغذائية بالبورصة القطرية 1.4 مليار ريال قطري.

وفي 30 نوفمبر / تشرين الثاني، أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية، عن تغطية الاكتتاب العام برأسمال شركة الزور الأولى للطاقة والمياه بنسبة 127 بالمائة من الأسهم المطروحة.

وأوضحت الهيئة حينها، أن الطرح على 50 بالمائة من رأسمال "شمال الزور" شهد اكتتاب 127 ألف مواطن.

ويبلغ إجمالي عدد أسهم الطرح للمواطنين في شركة الزور نحو 550 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.

وفي يناير/كانون الثاني، كشفت شركة بورصة الكويت أنه سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الكويتي بتاريخ 19 أبريل/نيسان 2020 كموعد مبدئي.

والجدير بالذكر، أن عملية خصخصة بورصة الكويت قد تمت على مرحلتين، حيث بدأت الأولى في فبراير/شباط 2019 بترسية مزايدة خصخصة حصة تبلغ 44 بالمائة من أسهم رأسمال البورصة على التحالف الذي يضم شركات: الاستثمارات الوطنية، الأولى للاستثمار وشركة أرزان للتمويل والاستثمار بجانب بورصة أثينا.

أما المرحلة الثانية من خصخصة بورصة الكويت فكانت في ديسمبر/كانون أول الماضي؛ إذ تم طرح 50 بالمائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين حتى 1 ديسمبر/كانون أول 2019، وتم تغطية الاكتتاب بنسبة تفوق 850 بالمائة.

ويبلغ عدد الأسهم ضمن طرح شركة بورصة الكويت نحو 100.388 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار.

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