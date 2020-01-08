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البلاديوم يتجاوز 2100 دولار لأول مرة في تاريخه

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البلاديوم يتجاوز 2100 دولار لأول مرة في تاريخه البلاديوم يتجاوز 2100 دولار لأول مرة في تاريخه

مباشر: قفز سعر معدن البلاديوم لأعلى مستوى في تاريخه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد التصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وبدأ البلاديوم الأسبوع الأول من العام الجديد عند مستوى قياسي جديد، حيث صعدت "البلاديوم" لأكثر من 2000 دولار للأوقية، قبل أن يواصل مكاسبه اليوم مستفيداً من السعي للملاذات الآمنة.

واستفاد المعدن الأبيض حاليًا من اتجاه المستثمرين صوب الأصول الآمنة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد أن ردت إيران على مقتل قائدها العسكري "قاسم سليماني" بضربة جوية أمريكية باستهدف قواعد عسكرية أمريكية في العراق بصواريخ بالسيتية.

وكان البلاديوم قد سجل مكاسب واسعة في العام الماضي، مع مخاوف نقص المعروض من المعدن المستخدم في تصنيع السيارات المتوافقة مع معايير البيئة.

وبحلول الساعة 3:04 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع التسليم الفوري لمعدن "البلاديوم" بنسبة 2.2 بالمائة لتصل إلى مستوى 2101 دولار للأوقية، بعد أن سجل 2105.5 دولار في وقت سابق من التعاملات لأول مرة على الإطلاق.

مباشر (اقتصاد)

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