رئيس "نزاهة": السعودية حريصة على مكافحة الفساد

الرياض – مباشر: ترأس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، مازن بن إبراهيم الكهموس، وفد المملكة العربية السعودية في الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالرباط.

وقال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وفقا لما نشرته "نزاهة" عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن المملكة العربية السعودية حرصت على إصدار التشريعات اللازمة، واتخاذ كل ما يلزم في ضوئها من إجراءات؛ حمايةً للنزاهة ومكافحةً للفساد.

وأضاف الكهموس، أن المملكة سعت في تفعيل شراكاتها الدولية في مكافحة الفساد، من خلال آليات تعاون متعددة الأطراف، ومن أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية، ومجلس التعاون الخليجي، وعضويتها في مجموعة العشرين.

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