محدث.. النفط يواصل خسائره بعد بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: واصلت أسعار النفط خسائرها بنحو 1.5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية ومحدودية تأثير الضربة الإيرانية على إمدادات الخام.

وقفز سعر خام برنت ليتجاوز مستوى 71 دولاراً في التعاملات الآسيوية المبكرة، ثم قلص صعوده لأقل من 1 بالمائة قبل أن يتحول للهبوط القوي لاحقاً.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات خام النفط ارتفعت 1.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات البنزين بأكثر من 9 ملايين برميل في نفس الفترة.

وأعلنت إيران مسؤوليتها عن هجوم بصاوريخ باليستية استهدف قاعدتين عسكريتين في العراق، رداً على مقتل قائد فليق القدس "قاسم سليماني" في ضربة جوية أمريكية نهاية الأسبوع الماضي.

ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية تعرض القاعدتين لهجوم، لكنها لم تكشف مدى الخسائر نتيجة الحادث.

ولم تتفاعل الأسواق بقوة مع الهجوم الانتقامي لإيران مع رد الفعل الهادئ للولايات المتحدة بالإضافة إلى تأكيد طهران أنها لا تستهدف خوض حرب مع واشنطن.

كما أن أسعار النفط تُسعر بشكل كبير سيناريو تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط نتيجة للتوترات الجيوسياسية.

ويترقب المستثمرون خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق للرد على الهجوم الإيراني، بالإضافة إلى انتظار البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية من الخام.

وبحلول الساعة 3:26 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس/أذار بنحو 1.04 بالمائة مسجلاً 67.56 دولار للبرميل، بعد أن تجاوز 71.75 دولار في وقت سابق من التعاملات.

كما هبط سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" بنسبة 1.4 بالمائة مسجلاً 61.80 دولار للبرميل، بعد تجاوزه 65 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.