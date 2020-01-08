أخبار عاجلة

تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد -
الحكيم في بيتك | مفيش خلية ما بتتأثرش بيه.. إيه اللي ممكن يحصل لو المدخن استمر في التدخين؟ -
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد" -
باب الخلق | فقرة الدكتور أشرف محرم و مشاكل خشونة الركب وتأكل الفقرات -
مساء dmc - كارمن سليمان والطفل "عمر مختار" في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - الطفل "عمر مختار" يبدع في عزف "قضية عم أحمد" على الهواء -
مساء dmc - الطفل عمر مختار يختار أغنية "أهواك" وكارمن سليمان تغنيها على الهواء -
مساء dmc - عمر مختار "أصغر عازف بيانو كفيف" -
مساء dmc - زهول رامي راضوان وهو بيسمع أغنية "لما تشوفك عيني" -
مساء dmc - مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي يتحدث عن أخر التطورات في الشأن الليبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الحكومة العراقية: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة العراق

Google+ Print
الحكومة العراقية: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة العراق الحكومة العراقية: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة العراق

مباشر: ذكر بيان صادر عن العراقية، اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء يتواصل مع الأطراف المحلية والدولية من أجل احتواء الموقف بعد تطورات الأحداث الأخيرة؛ بغرض تقليل خطر حدوث صراع قد يؤدي إلى حرب مدمرة تهدد العراق والمنطقة والعالم.

وأكدت الحكومة العراقية، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة العراق وضمان سلامة وأمن جميع العراقيين.

ولفت البيان، إلى أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي – رئيس حكومة تصريف الأعمال اليومية الحالية – أكد على أن العراق والمنطقة سيكونان أول ضحايا هذه الحرب.

وطالب عبد المهدي، جميع الأطراف المعنية على احترام القانون الدولي.

وشدد البيان، على أن الحكومة العراقية ستواصل جهودها الرامية لمنع التصعيد وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، مؤكدة أن العراق يرفض الانتهاكات لسيادته ويدين جميع الهجمات على أراضيه.

ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ السيادة العراقية من الانتهاكات الحاصلة، وإبعاد البلاد عن دائرة الصراع.

وجاء ذلك عقب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني على الأراضي العراقية، وأعقبه ردا من الجانب الإيراني باستهداف قواعد أمريكية بالعراق.

ترشيحات:

العراق: إيران أبلغتنا قبل بدء هجماتها الصاروخية ضد القوات الأمريكية

الجيش العراقي: لا خسائر في صفوفنا جراء الهجوم الإيراني

باركيندو: إنتاج العراق من النفط مستمر والمنشآت آمنة

النفط العراقية توضح حقيقة صدور تعيينات جديدة بشركات الوزارة

وزير التخطيط: إعلان القائمة البيضاء لشركات المقاولات العراقية قريباً

نائب رئيس البرلمان العراقي يبحث اتفاقيات الإعمار الموقعة مع الصين

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
هواتف ذكية من الحكومة الأمريكية تأتي مع برامج ضارة صينية

هواتف ذكية من الحكومة الأمريكية تأتي مع برامج ضارة صينية

8 الصبح - الحكومة تبدأ دراسة تحويل الدعم العينى إلى النقدى المشروط

8 الصبح - الحكومة تبدأ دراسة تحويل الدعم العينى إلى النقدى المشروط

نشرة الأخبار - الرئيس السيسي يوجه جهود الحكومة في تدعيم منظومة الكهرباء في مصر

نشرة الأخبار - الرئيس السيسي يوجه جهود الحكومة في تدعيم منظومة الكهرباء في مصر

الحكومة العراقية: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة العراق

الحكومة العراقية: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة العراق