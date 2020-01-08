الحكومة العراقية: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة العراق

مباشر: ذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء يتواصل مع الأطراف المحلية والدولية من أجل احتواء الموقف بعد تطورات الأحداث الأخيرة؛ بغرض تقليل خطر حدوث صراع قد يؤدي إلى حرب مدمرة تهدد العراق والمنطقة والعالم.

وأكدت الحكومة العراقية، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة العراق وضمان سلامة وأمن جميع العراقيين.

ولفت البيان، إلى أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي – رئيس حكومة تصريف الأعمال اليومية الحالية – أكد على أن العراق والمنطقة سيكونان أول ضحايا هذه الحرب.

وطالب عبد المهدي، جميع الأطراف المعنية على احترام القانون الدولي.

وشدد البيان، على أن الحكومة العراقية ستواصل جهودها الرامية لمنع التصعيد وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، مؤكدة أن العراق يرفض الانتهاكات لسيادته ويدين جميع الهجمات على أراضيه.

ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ السيادة العراقية من الانتهاكات الحاصلة، وإبعاد البلاد عن دائرة الصراع.

وجاء ذلك عقب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني على الأراضي العراقية، وأعقبه ردا من الجانب الإيراني باستهداف قواعد أمريكية بالعراق.

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