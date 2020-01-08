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الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ضعف تأثير الهجوم الإيراني

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الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ضعف تأثير الهجوم الإيراني الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ضعف تأثير الهجوم الإيراني

مباشر: غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء مع استيعاب المستثمرين للتأثير الضعيف للهجوم الإيراني.

وتجاهلت الأسهم الأمريكية الهجوم الإيراني على قاعدتين عسكريتين للولايات المتحدة في العراق مع عدم وجود علامات على أضرار جسمية لهذه الضربة.

وأكدت إيران أن هذا الهجوم رداً على مقتل "قاسم سليماني" الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنها لا تنوي التصعيد والدخول في حرب مع الولايات المتحدة.

ومن جانبه، أشار الرئيس الأمريكي دونالد بعد الهجوم الإيراني أن كل شئ على مايرام، مضيفاً أنه سوف يعقد مؤتمراَ صحفياً في وقت لاحق من اليوم.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 202 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر المؤشر الصناعي "داو جونز" عند مستوى 28573.2 نقطة.

في حين ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3243 نقطة، وزاد "ناسداك" التكنولوجي بنسبة 0.1 بالمائة إلى مستوى 9079.5 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.135.

مباشر (اقتصاد)

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