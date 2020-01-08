أخبار عاجلة

تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد -
الحكيم في بيتك | مفيش خلية ما بتتأثرش بيه.. إيه اللي ممكن يحصل لو المدخن استمر في التدخين؟ -
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد" -
باب الخلق | فقرة الدكتور أشرف محرم و مشاكل خشونة الركب وتأكل الفقرات -
مساء dmc - كارمن سليمان والطفل "عمر مختار" في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - الطفل "عمر مختار" يبدع في عزف "قضية عم أحمد" على الهواء -
مساء dmc - الطفل عمر مختار يختار أغنية "أهواك" وكارمن سليمان تغنيها على الهواء -
مساء dmc - عمر مختار "أصغر عازف بيانو كفيف" -
مساء dmc - زهول رامي راضوان وهو بيسمع أغنية "لما تشوفك عيني" -
مساء dmc - مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي يتحدث عن أخر التطورات في الشأن الليبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

في أول مؤتمر صحفي بعد الهروب..كارلوس غصن: تعرضت للظلم والاضطهاد

Google+ Print
في أول مؤتمر صحفي بعد الهروب..كارلوس غصن: تعرضت للظلم والاضطهاد في أول مؤتمر صحفي بعد الهروب..كارلوس غصن: تعرضت للظلم والاضطهاد

مباشر - أحمد شوقي: قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان "كارلوس غصن" إن القضاء الياباني أخذه من عالمه الخاص، مشيراً إلى أنه تعرض للاضطهاد والظلم.

وكان "غصن" هرب من اليابان إلى لبنان في الشهر الماضي في الوقت الذي كان ينتظر فيه محاكمة في طوكيو في اتهامات متعلقة بالفساد المالي.

وقال غصن في مؤتمر صحفي في نقابة الصحفيين في بيروت، اليوم الأربعاء، إن المدعين اليابانين سلبوا حقه في البقاء مع أسرته وأصدقائه، ومن مجتمعاته المحلية ورينو ونيسان وميتسوبيشي".

وأكد غصن حديثه السابقه بأنه لم يهرب من العدالة لكنه هرب من الظلم والاضطهاد.

ويضيف قائلاً: "بعد أن تحملت أكثر من 400 يوم من المعاملة اللاإنسانية المصممة للنيل مني ولم تهدف إلى توفير العدالة، لم يكن لدي أي خيار آخر سوى حماية نفسي وعائلتي".

وأشار غصن أن بعض المسؤولين اليابانيين يرون أن الطريقة الوحيدة للتخلص من تأثير "رينو" على "نيسان" هي التخلص مني.

وأضاف أن النيابة أوضحت له أنه سيكون أسوأ بالنسبة له إذا لم يعترف قائلةً: "فقط اعترف وسوف ينتهي الأمر"

وذكر غصن أنه لم يعقد المؤتمر الصحفي للحديث عن كيف تمكن من مغادرة اليابان، لكنه يتحدث فقط عن سبب مغادرته.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد"

إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد"

وفاة السلطان قابوس بن سعيد..والديوان السلطاني يُعلن الحداد في عُمان

وفاة السلطان قابوس بن سعيد..والديوان السلطاني يُعلن الحداد في عُمان

بيانات الوظائف الأمريكية تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

بيانات الوظائف الأمريكية تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

محدث.. الأسهم الأمريكية تتحول للهبوط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

محدث.. الأسهم الأمريكية تتحول للهبوط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية