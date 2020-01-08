في أول مؤتمر صحفي بعد الهروب..كارلوس غصن: تعرضت للظلم والاضطهاد

مباشر - أحمد شوقي: قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان "كارلوس غصن" إن القضاء الياباني أخذه من عالمه الخاص، مشيراً إلى أنه تعرض للاضطهاد والظلم.

وكان "غصن" هرب من اليابان إلى لبنان في الشهر الماضي في الوقت الذي كان ينتظر فيه محاكمة في طوكيو في اتهامات متعلقة بالفساد المالي.

وقال غصن في مؤتمر صحفي في نقابة الصحفيين في بيروت، اليوم الأربعاء، إن المدعين اليابانين سلبوا حقه في البقاء مع أسرته وأصدقائه، ومن مجتمعاته المحلية ورينو ونيسان وميتسوبيشي".

وأكد غصن حديثه السابقه بأنه لم يهرب من العدالة لكنه هرب من الظلم والاضطهاد.

ويضيف قائلاً: "بعد أن تحملت أكثر من 400 يوم من المعاملة اللاإنسانية المصممة للنيل مني ولم تهدف إلى توفير العدالة، لم يكن لدي أي خيار آخر سوى حماية نفسي وعائلتي".

وأشار غصن أن بعض المسؤولين اليابانيين يرون أن الطريقة الوحيدة للتخلص من تأثير "رينو" على "نيسان" هي التخلص مني.

وأضاف أن النيابة أوضحت له أنه سيكون أسوأ بالنسبة له إذا لم يعترف قائلةً: "فقط اعترف وسوف ينتهي الأمر"

وذكر غصن أنه لم يعقد المؤتمر الصحفي للحديث عن كيف تمكن من مغادرة اليابان، لكنه يتحدث فقط عن سبب مغادرته.