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أسمنت المدينة تعين مستشاراً مالياً لإدارة تخفيض رأس المال

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أسمنت المدينة تعين مستشاراً مالياً لإدارة تخفيض رأس المال أسمنت المدينة تعين مستشاراً مالياً لإدارة تخفيض رأس المال

الرياض- مباشر: أعلنت شركة أسمنت المدينة، عن قيامها بتعيين جي آي بي كابيتال كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس المال.

وأضافت الشركة في بيان نشر اليوم الأربعاء على "تداول"، أنها ستقوم الشركة بالإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية وعن أي تطورات مستقبلية بشأن تخفيض رأس المال في حال توفرها.

وكان مجلس الإدارة أوصى بتخفيض رأسمال الشركة، لزيادة رأس المال عن الحاجة بنسبة 26 بالمائة، 1.89 مليار ريال إلى 1.4 مليار ريال، مشيرة إلى أنه سيتم إلغاء 49.2 مليون سهم من أسهم الشركة، وتعويض المساهمين بذلك.

وقالت إنه سيتم تمويل عملية التخفيض عن طريق المصادر الذاتية للشركة والاقتراض، وسيتضمن تعميم المساهمين جميع التفاصيل.

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