أسمنت المدينة تعين مستشاراً مالياً لإدارة تخفيض رأس المال

الرياض- مباشر: أعلنت شركة أسمنت المدينة، عن قيامها بتعيين جي آي بي كابيتال كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس المال.

وأضافت الشركة في بيان نشر اليوم الأربعاء على "تداول"، أنها ستقوم الشركة بالإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية وعن أي تطورات مستقبلية بشأن تخفيض رأس المال في حال توفرها.

وكان مجلس الإدارة أوصى بتخفيض رأسمال الشركة، لزيادة رأس المال عن الحاجة بنسبة 26 بالمائة، 1.89 مليار ريال إلى 1.4 مليار ريال، مشيرة إلى أنه سيتم إلغاء 49.2 مليون سهم من أسهم الشركة، وتعويض المساهمين بذلك.

وقالت إنه سيتم تمويل عملية التخفيض عن طريق المصادر الذاتية للشركة والاقتراض، وسيتضمن تعميم المساهمين جميع التفاصيل.

ترشيحات:

أسمنت المدينة توصي بتخفيض رأسمالها 26%

أسمنت المدينة تتحول للربحية في الربع الثالث من 2019

تابعة للصندوق السيادي السعودي تستهدف امتلاك 50 طائرة عمودية

السعودية.. "الضمان الصحي" يبدأ التأمين الخاص على المعتمرين

أرامكو: مدير الاستقرار السعري لم ينفذ أية عمليات حتى اليوم

الوزراء السعودي يقر اتفاقية استئناف النفط بالمنطقة المقسومة مع الكويت

14 قراراً للوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

مجلس الوزراء يوافق على فتح فروع لبنك صيني بالسعودية

الخدمة المدنية: خطط استراتيجية لرفع الأداء الوظيفي بالقطاع العام السعودي

مرسوم ملكي سعودي بتعديل آلية الاعتراض بضرائب الدخل والمضافة والانتقائية

التدريب التقني السعودية: إطلاق برامج تدريب لدعم توطين قطاع التشغيل

هيئة الاتصالات السعودية تصدر الإطار التنظيمي لـ "إنترنت الأشياء"

الخريف: 196 مصنعاً جديداً بالسعودية بعد قرار تحمل رسوم الوافدين