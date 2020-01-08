سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.91% متأثراً بالأحداث الجيوسياسية

الرياض- بدور الراعي: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع متأثراً بهبوط شبه جماعي للقطاعات لا سيما القيادية منها أبرزها المواد الأساسية والبنوك والطاقة؛ وذلك على أثر الأحداث والتوترات الجيوسياسية.

وتراجع المؤشر العام- تاسي بنسبة 0.91 بالمائة إلى مستوى 8124.11 نقطة ليفقد من خلالها 74.86 نقطة.

وشهدت التداولات اليوم ارتفاعاً مقارنة بجلسة أمس الثلاثاء، وبلغت كميات التداول نحو 160.903 مليون سهم، مقارنة بـ143.522 مليون سهم، فيما تخطت السيولة حاجز الـ 4 مليارات ريال، مقابل 3.713 مليار ريال، من خلال 173.651 ألف صفقة.

وتصدر سهم أرامكو التداولات بنحو 18.306 مليون سهم وبقيمة 624.262 مليون ريال.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي سعد آل ثقفان لـ "مباشر"، إن السوق السعودي أغلق اليوم فوق مستويات الدعم ؛ وتماسك السوق أعلى من مستوى 8080 نقطة مما يدل على صمود السوق السعودي بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وتعرضت قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم وحدات من قوات الجيش الأمريكي لقصف بالصواريخ الباليستية، وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم.

وقال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، عن الأضرار التي لحقت بالقوات الأمريكية في العراق جراء هجوم إيراني بالصواريخ الباليستية: "كل شيء على ما يرام".

وأضاف آل ثقفان، أن السوق يترقب نتائج الشركات وإعلان بقية الشركات عن التوزيعات النقدية، مشيرا إلى أن السوق السعودي والأسواق العالمية تتحرك وفقاً للأخبار الصادرة من التوترات ما بين أمريكا و إيران.

وتراجع أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.18 بالمائة، كما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.99 بالمائة، وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.62 بالمائة.

وتراجع أداء 171 ورقة مالية تصدرهم الشرقية للتنمية بنسبة 9.28 بالمائة، وتلاه سهم أنعام القابضة بنسبة 8.95 بالمائة، وتلاهما سهم أليانز اس اف بنسبة 6.55 بالمائة.

فيما ارتفع أداء 20 ورقة مالية تصدرهم سهم الخزف السعودي بنسبة 5.13 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم أسمنت المدينة بنسبة 3.71 بالمائة، وشمس بنسبة 3.44 بالمائة.

وعن أداء السوق الموازية "نمو" سجل تراجعاً بنسبة 1.62 بالمائة إلى مستوى 6427.86 نقطة ليفقد نحو 106.14 نقطة.

وتصدر التراجعات سهم التطويرية الغذائية بنسبة 4.29 بالمائة، وتلاه سهم الصمعاني بنسبة 4.24 بالمائة، كما تراجع أداء سهم العمران بنسبة 2.44 بالمائة.

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