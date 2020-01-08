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القطاع الخاص الأمريكي يضيف 202 ألف وظيفة خلال ديسمبر

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القطاع الخاص الأمريكي يضيف 202 ألف وظيفة خلال ديسمبر القطاع الخاص الأمريكي يضيف 202 ألف وظيفة خلال ديسمبر

مباشر: أضاف القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة وظائف بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي، بدعم قطاع الخدمات.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالة "إيه.دي.بي"، اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص في الولايات المتحدة أضاف 202 ألف وظيفة في شهر ديسمبر/كانون الأول، الماضي مقابل 124 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق له بعد التعديل.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن القطاع الخاص الأمريكي سوف يضيف 160 ألف وظيفة لسوق العمل في الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن القطاع السلعي أضاف 29 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بينما دشن القطاع الخدمي 173 ألف وظيفة في الفترة نفسها.

يذكر أن قراءة شهر نوفمبر/تشرين الثاني تم تعديلها بالرفع إلى 124 ألف وظيفة بدلاً من 67 ألف وظيفة المعلن في الشهر الماضي.

ومن المقرر إعلان تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر ديسمبر/كانون الأول يوم الجمعة المقبل.

وبحلول الساعة 1:17 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 1.1113 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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