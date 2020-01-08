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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للصعود عالمياً بعد بيانات اقتصادية

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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للصعود عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للصعود عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للصعود مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الأربعاء، بعد إعلان بيانات اقتصادية وبالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 202 ألف وظيفة لسوق العمل في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول متجاوزاً تقديرات المحللين البالغة 160 ألف وظيفة.

وكانت الورقة الخضراء تراجعت في وقت مبكر من التعاملات إثر هجوماً نفذته إيران على قاعدتين عسكريتين تابعين للولايات المتحدة في العراق بصواريخ بالسيتية في وقت مبكر من اليوم، وهو ما يأتي رداً على مقتل القائد الإيراني "قاسم سليماني".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، شنت الولايات المتحدة غارة جوية على مطار بغداد الدولي استهدفت خلالها "سليماني".

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد في تغريدة عبر "تويتر" اليوم أنه يجرى حالياً تقييم الخسائر والأضرار الناجمة عن الصواريخ الإيرانية.

وبحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي مقابل اليورو بأكثر من 0.3 بالمائة مسجلاً 1.1115 دولار، في حين ارتفع أمام الين الياباني بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 108.78 ين.

وانخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها البريطانية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مسجلاً 1.3107 دولار لكنه ارتفع هامشياً أمام الفرنك السويسري بنحو 0.06 بالمائة ليصل إلى 0.9708 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 97.194، بعد أن كان يشهد هبوطاً في وقت مبكر من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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