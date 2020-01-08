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هيئة السوق السعودية تعتمد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية

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هيئة السوق السعودية تعتمد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية هيئة السوق السعودية تعتمد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية

​​​​الرياض- مباشر: أصدر مجلس هيئة السوق المالية ، اليوم الأربعاء، قراره باعتماد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية.

وذكرت الهيئة في بيان، أن اللائحة تهدف إلى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وتحديد إجراءات الحصول على الترخيص اللازمة لممارستها وشروطها، مما سيُسهم في توفير فئات جديدة من الأوراق المالية كعقود المشتقات.

وكذلك تهدف إلى ضمان اكتمال التسوية ووفاء الأطراف كافةً بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات، الأمر الذي من شأنه تطوير البنية الأساسية الحالية للسوق المالية وتعزيز كفاءتها.

وأوضحت أن إقرار لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية جاء استنادًا إلى التعديلات التي أُقرّت خلال الفترة الماضية على نظام السوق المالية، والتي قضت بمنح الهيئة الصلاحية للترخيص لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية، التي تشمل الأسواق المالية ومراكز المقاصة ومراكز الإيداع، وتفعيل دورها في تأدية مهامها والتزاماتها ضمن مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية.

وأشارت الهيئة إلى أنها راعت عند إعداد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة بالأسواق المالية العالمية، كذلك أُخذت في الاعتبار مبادئ البنية التحتية للسوق المالية (PFMI) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI) واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) .

وأوضحت أنه راعت كذلك مرئيات العموم التي تلقتها خلال نشر مشروع اللائحة على موقعها الإلكتروني لمدة 14 يوماً لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين والأطراف ذات العلاقة. 

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