إيران ترجح اشتعال محرك الطائرة الأوكرانية وترفض تسليم الصندوق الأسود

مباشر: تعتقد إيران أن سبب تحطم طائرة "بوينج 737" هو اشتعال في محرك الطائرة، لكنها رفضت تسليم الصندوق الأسود لشركة بوينج.

وتعرضت طائرة أوكرانية من طراز "بوينج 737" اليوم الأربعاء للتحطم بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار الخميني الدولي في طهران، ووفاة كل من كان على متن الطائرة البالغ عددهم 176 شخص.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر" عن منظمة الطيران المدنية في طهران اليوم قولها إن إيران لن تقوم بتسليم الصندوق الأوسط للطائرة الأوكرانية المحطمة إلى شركة "بوينج".

وأضاف أن إيران لم تقرر بعد إلى أي دولة ستمنح الصندوق الأسود.

وقالت منظمة الحد من الكوارث في إيران أن التقييمات المبكرة تشير إلى أن السبب كان عطل فني، ورفضت التخمينات حول أن الطائرة سقطت بسبب صاروخ طائش في أعقاب الضربات الإيرانية على القواعد الأمريكية في العراق.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن حوالي نصف من كانوا على متن الطائرة يحملون الجنسية الإيرانية وأن هناك كذلك عدداً كبيراً من الكنديين، وكذلك السويديين والأفغان والبريطانيين والأوكرانيين.

وأطلقت الجمهورية الإسلامية أكثر من عشرة صواريخ على القواعد الجوية الأمريكية العراقية رداً على مقتل القائد العسكري الإيراني "قاسم سليماني".

ومن جهة أخرى، أصدرت منظمة الطيران الأمريكي قيوداً جديدة تحظر الطيران المدني فوق العراق وإيران.

وأعلنت الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية مقتل 167 راكباً و9 أفراد من طاقم الطائرة، كانوا على متن الطائرة، قائلة إن الطائرة المكنوبة إصدار قديم عائلة "بوينج 737" يسبق طراز "ماكس 737" والذي تم وقف استخدامه على خلفية حادثين مشابهين في الفترة الماضية.