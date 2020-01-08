شركة أبحاث تتوقع أرباح 44 شركة سعودية بالربع الرابع

الرياض- مباشر: أعلنت شركة "الأهلي كابيتال" عن توقعاتها لأرباح 44 شركة مدرجة بسوق الأسهم السعودية، للربع الرابع من 2019، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018.

وتوقعت شركة الأبحاث، في مذكرة بحثية اطلع عليها "مباشر"، اليوم الأربعاء، أن يصل إجمالي الأرباح الصافية، لهذه الشركات نحو 11.269 مليار ريال بالربع الرابع من العام 2019

ورجحت أن تسجل تلك الشركات صافي ربح بالربع الرابع من 2019، باستثناء كيان، الحكير،وشاكر، والكهرباء السعودية ، والأنابيب السعودية، ومن المتوقع أن تسجل خسائر إجمالية للشركات الخمسة بنحو 3.116 مليار ريال.

وتوقعت "الأهلي كابيتال" أن يحقق مصرف الراجحي 2854 مليار ريال بزيادة نسبتها 3 بالمائة، خلال الربع الرابع من العام 2019، كما رجحت أن تسجل "سابك" أرباحًا قدرها نحو 1.997 مليار ريال خلال الربع الرابع 2019، بانخفاض قدره 38 بالمائة مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.

ورجحت أن تسجل شركة الاتصالات السعودية أرباحا بنحو 2.706 مليار ريال، فيما رجحت أن تتكبد الكهرباء السعودية خسارة بقيمة 2.967 مليار ريال.

وبلغت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول"، بالربع الثالث من 2019 نحو 23.86 مليار ريال، مقابل 30.95 مليار ريال للفترة نفسها من 2018، بتراجع نسبته 23 بالمائة.

وتراجعت الأرباح المجمعة للشركات نحو 22.7 بالمائة، خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى حوالي 64.5 مليار ريال، مقابل 83.47 مليار ريال، للفترة نفسها من 2018.

ويرصد الجدول التالي النتائج المتوقعة لتلك الشركات:

ترشيحات:

مسح.. أرباح شركات البتروكيماويات السعودية تنخفض 76.8% بالربع الثالث لـ2019

تحليل:تحول إيجابي لنتائج شركات الأسمنت السعودية بالربع الثالث بدعم المبيعات

تحليل..أرباح دون المليار تضع "سابك" بمؤخرة العشرة الكبار بالربع الثالث