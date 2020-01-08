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فيس بوك يحظر النائب خليل عطية بسبب يحيى عياش - صورة

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جى بي سي نيوز :- استغرب النائب خليل عطية قيام ادارة الفيسبوك بحظره من التعليق او ادراج اي خبر على صفحته الخاصة لمدة ٣ ايام بعد نشره صورة للشهيد يحيى عياش في الذكرى السنوية لاستشهاده.
وقال عطية في بيان ان ادارة الفيسبوك تتعمد دوما تجاوز ما يقترفه الكيان الصهيوني من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني المجاهد والصابر والذي يتعرض لأقسى اعمال الوحشية والدكتاتورية من قبل الكيان الصهيوني الذي يرفض الاعتراف بالقرارات الاممية والشرعية الدولية، ورغم ما يقوم به المحتل فان ادارة الفيسبوك تنحاز للعدوان وترفض الانحياز لاصحاب الحق وهو موقف لا يستقيم مع ادارة الفيسبوك التي يتوجب عليها ان تكون منحازة للعدل ولقرارات الشرعية الدولية وليس للمحتل الذي يمارس التصفية الجسدية بحق الشعب الفلسطيني.
ان ادارة الفيسبوك التي تعمل على منعي من خلال التعليق او الإدراجات على صفحتي الخاصة" Khelil Atieh" ، وتقليل حجم المتابعين على صفحتي العامة "(النائب خليل حسين عطية Khalil Hussein Atieh )" فإنها بذلك ترتكب عملا يخل بالعدالة والحق ويضعها موضع اتهام بالانحياز للجلاد على حساب الضحية، والانحياز الأعمى. 
ونوه انه يعمل على استشارة قانونيين لجهة مقاضاة ادارة فيسبوك ويهيب بكافة المتابعين التواصل على الصفحة العامة باسم النائب خليل حسين عطية.
كما نوه من المتابعين دعم ومتابعة صفحتيه العامة والخاصة.

 

 

جي بي سي نيوز

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