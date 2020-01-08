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الاردن يدين اعتداء الشرطة الاسرائيلية على المصلين في المسجد الاقصى

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الاردن يدين اعتداء الشرطة الاسرائيلية على المصلين في المسجد الاقصى الاردن يدين اعتداء الشرطة الاسرائيلية على المصلين في المسجد الاقصى

جى بي سي نيوز :- ادانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف اليوم واعتقال عدد منهم .
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز رفض الاعتداءات على المصلين إنتهاكاً لإلتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالإحتلال وفقاً للقانون الدولي، وطالب السلطات الإسرائيلية باحترام حرمة المكان وحرية المصلين وسلامتهم. كما ادان الفايز قيام السلطات الإسرائيلية بنصب اعمدة خشبية ومعدنية عند الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحرم الشريف، وطالب السلطات الإسرائيلية بازالتها فورا. وأكد أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة صاحبة الاختصاص في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى بموجب القانون الدولي، وأن كافة اعمال الصيانة والترميم في المسجد الأقصى / الحرم الشريف هي صلاحية حصرية لإدارة أوقاف القدس.
وحذر الفايز من مغبة إستمرار الإنتهاكات المستمرة بحق الحرم الشريف والمصلين، و طالب بوقفها، وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني.

جي بي سي نيوز

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